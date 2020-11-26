Из 970 коек для ковид-пациентов, в Псковской области заняты около 700

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Из 970 коек для пациентов, больных коронавирусом, в Псковской области заняты порядка 700-730, сообщила сегодня заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина в эфире проекта ПАИ-live.

Она отметила, что коек хватает. Кроме того, в случае необходимости можно увеличить количество коек до 1250

«На базе районных и межрайонных больниц существовали инфекционные отделения. Пациентов там нет, но они удовлетворяют всем требованиям, поэтому можно и там койки развернуть. Например, для долечивания пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке», – пояснила Рагозина.