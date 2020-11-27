Еще 185 человек заразились коронавирусом в Псковской области

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За сутки в Псковской области коронавирусом заболели ещё 185 человек. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Общее количество заразившихся COVID-19 в регионе достигло 11 тысяч 923 человека.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились 113 человек. За весь период пандемии – 6 тысяч 408 человек.

Проверено на коронавирус за сутки 1 тысяча 78 человек, всего – 159 тысяч 86.

Также губернатор напомнил, что в Москве уже продлили часть запретов 15 января. Он предположил, что в регионе тоже придётся рассмотреть продление ограничений.