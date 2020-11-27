Юные псковичи восстановили утраченный облик Ольгинского моста

Скриншот проекта. Источник: https://kuula.co/

Ребята из псковского "Кванториума" воссоздали утраченный облик Ольгинского моста, сообщает telegram-канал "Псковщина".

Юные псковичи сделали 3D-модель моста в его образе столетней давности и спроецировали на окружающую действительность.

Псковичи оказались в восторге от моста и не смогли не оценить проделанную работу: "Спасибо огромное! Реально круто", – пишут комментаторы. Многим утраченный облик моста понравился намного больше, чем современный: "Я на наш мост теперь ещё больше смотреть не хочу", – пишут псковичи.

Авторы telegram-канала пригласили псковичей в vr-тур: "Прогуляйтесь по древнему мосту, посмотрите на него с набережной, это действительно интересно". Осмотреть мост можно с четырех точек. Можно посмотреть как он выглядит от Кампуса, от места, где сейчас расположена винтовая лестница и с высоты птичьего полета. А можно осмотреть мост и находясь прямо на нем.

Фото: http://loveki.ru/

Справка: Ольгинский мост был названы в честь основательницы города княгини Ольги. Первое упоминание о нем датируется 1463 годом. Мост неоднократно взрывали во время войны. В 1945 году мост восстановили, но уже в 1969 году арочный мост разобрали из-за роста транспортной нагрузки. На его месте к концу 1970 года был сооружён железобетонный балочный мост.