Питерский преступник скрывался от полиции в псковской деревне

Фото из архива КП

Петербуржец, находящийся в федеральном розыске, больше года прятался от полиции в псковской деревне. Об этом сообщили в пресс-службе управления по транспорту МВД России по СЗФО.

Как оказалось, 34-летний мужчина стал подозреваемым в краже железнодорожных путей в Санкт-Петербурге. Для побега выбрал Псковскую область и полностью изменил внешность. Работать устроился на ферму и решил начать жить с чистого листа.

Как только полиция разоблачила преступника, он устроил побег через лес, но далеко уйти не удалось. Сейчас он находится под арестом в изоляторе.