300 псковичей получают бесплатные лекарства от коронавируса

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300 жителей Псковской области получают бесплатные лекарства от коронавируса. Об этом губернатор региона Михаил Ведерников рассказал в интервью каналу «Россия 24».

Правительство РФ и Минздрав выделило Псковской области 23 млн рублей на бесплатные лекарства для амбулаторных коронавирусных больных. В списке - 16 групп препаратов, 6 из них уже есть в наличии. 300 пациентов уже получают бесплатные лекарства.

Рассказывая про нагрузку на систему здравоохранения, Михаил Ведерников отметил, что она работает на пределе возможностей. «Дефицит медицинских кадров в регионе составляет почти 50%. Врачи и в штатном режиме работают за двоих, но на сегодняшний день нагрузка еще в два раза возросла», - сообщил губернатор, добавив, что общее число вызовов скорой помощи выросло от 500 до 900 в сутки.

Глава региона так же отметил, что статистика хоть и настораживает, но цифры некритичные.