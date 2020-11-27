Собаку убило током в Новоржевском районе

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В Новоржевском районе собаку на улице убило током, сообщили в районной газете «Земля новоржевская».

Сегодня утром жительница деревни Дубровы обнаружила на улице Колхозной, за зданием бывшего склада, мертвую собаку с оголенным электрическим проводом в зубах. Женщина сообщила об этом сотрудникам «Восточных электросетей». Бригада электриков прибыла на место и срезала свисающий со столба провод.

Местные жители рассказали, что провод лежал на земле уже довольно давно и предположили, что он был обесточен. По одной из версий, напряжение на нем появлялось в вечернее время, когда включили фонари. Тогда на него и наткнулось несчастное животное.

Сотрудники МЧС напоминают, что при нахождении на улице оборванного электрического провода нельзя приближаться к нему ближе, чем на 5-8 метров.

«Организуйте охрану места повреждения, предупредите окружающих об опасности и немедленно сообщите по мобильному телефону на номер 101 или 112», – призывают спасатели.