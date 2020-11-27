Какой погоды ждать в декабре 2020 в Псковской области

Фото из архива КП

Декабрь вновь будет теплее нормы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области.

Среднемесячная температура воздуха в декабре ожидается на 1-2 градуса выше нормы. Псковичей ожидает много осадков в виде мокрого снега и дождя. Сумма осадков будет в пределах 90-130% от месячной нормы.

Первая половина месяца отметится температурой от -2 до +3 градусов днём. Ночью температура порой будет достигать и -6. В определенные дни возможно и повышение ночной температуры до -2...+3 градусов.

Во второй половине месяца преобладающие дневные температуры прогнозируются от -3 до -8 градусов, при оттепелях с повышением до -3…+2 градусов. Преобладающие ночные температуры воздуха прогнозируются в пределах -5…-10 градусов, в отдельные ночи возможно понижение до -15 градусов. При смене атмосферных фронтов возможно усиление ветра до 15-18 метров в секунду. Опасные метеорологические явления не прогнозируются.

Уровни воды в реках и Псковском и Чудском озерах прогнозируются ниже многолетних значений для зимнего периода. Ухудшение гидрологической обстановки в декабре не прогнозируется.