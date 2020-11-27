Губернатор рассказал о пожаре на территории нового корпуса детской инфекционной больницы в Пскове

Фото: Марины Дударенко

Сегодня, 27 ноября, произошел пожар в подсобном помещений ещё недостроенной детской инфекционной больницы в Пскове.

На место оперативно прибыли сотрудники МЧС. Возгорание локализовано и потушено. Как сообщили в МЧС, пострадавших нет.

Ущерба строящемуся зданию пожар тоже не принес. Остались незначительные повреждения, которые оперативно устраняются строительной бригадой.

Губернатор Псковской области на своем Instagram-аккаунте рассказал псковичам о подробностях происшествия и сообщил, что сдача объекта не будет перенесена и состоится в установленные сроки.