Губернатор рассказал о пожаре на территории нового корпуса детской инфекционной больницы в Пскове

Фото: Марины Дударенко
Сегодня, 27 ноября, произошел пожар в подсобном помещений ещё недостроенной детской инфекционной больницы в Пскове.
На место оперативно прибыли сотрудники МЧС. Возгорание локализовано и потушено. Как сообщили в МЧС, пострадавших нет.
Ущерба строящемуся зданию пожар тоже не принес. Остались незначительные повреждения, которые оперативно устраняются строительной бригадой.
Губернатор Псковской области на своем Instagram-аккаунте рассказал псковичам о подробностях происшествия и сообщил, что сдача объекта не будет перенесена и состоится в установленные сроки.