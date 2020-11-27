Псковская область подготовлена к неблагоприятному циклону «Таня»

Фото из архива КП

Режим повышенной готовности введен в филиале Россетей Северо-Запада по Псковской области. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале «Россети Северо-Запад».

Повышенная готовность - вынужденная мера из-за приближения циклона с названием «Таня». Этот циклон несёт большие осадки в виде мокрого снега и дождя.

Как сообщили в Россетях, в регионе уже подготовлены 110 аварийных бригад и 149 единиц техники. Они понядобятся в случае необходимости оперативного восстановления электроснабжения.

Кроме этого, подготовленв 52 дизельных генератора общей мощностью 2,7 МВт для обеспечения резервного электроснабжения социально-значимых объектов.

Ожидается, что циклон закончится в конце дня, но специалисты предупреждают население о необходимости соблюдения правил техники безопасности.

Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров и самостоятельно восстанавливать электроснабжение. В случае отключения электроэнергии или обнаружения проводов необходимо сообщить по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф