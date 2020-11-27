30 ноября в Пскове перекроют часть улицы Некрасова

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В понедельник в Пскове перекроют часть улицы Некрасова, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Данное решение принято в связи с аварийными работами на водопроводных сетях.

Участок улицы Некрасова от Комсомольского до Музейного переулка будет закрыт для движения автотранспорта30 ноября в 9:00 до 23:00.

Псковичам предлагают выбирать в качестве объезда Комсомольский переулок и улицу Свердлова при движение от Октябрьского проспекта. По улице Советской можно проехать, если вы едете в сторону Октябрьского проспекта.