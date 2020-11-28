Фото живой бабочки в ноябрьском лесу поделилась псковичка

Фото: @vesti_s_pomestia

Теплая осень 2020 года не могла не нарушить ход жизни, одной из таких несвойственных времени находок поделилась псковичка в соцсетях. Фото с живой бабочкой на руке она опубликовала в Instagram-аккаунте «Вести с поместья».

Под фото быстро набрались комментарии тех, кто сравнил фото с фейком, но автор резимировала - фото сделано 27 ноября: «Это сегодня в лесу, она живая».

На фото псковички попала бабочка «Павлиний глаз». Она обитает в наших краях с ранней весны до морозов. Обычно в Псковской области «Павлиний глаз» перестает летать уже в октябре, но в этом году задержалась у нас ещё на месяц.

Зимуют такие бабочки в коре или лесной подстилке ещё взрослой особью. А живут всего несколько месяцев. Но погодные аномалии коснулись не только их, недавно о третьем цветении весеннего первоцвета ветреницы рассказали в Полистовском заповеднике.

Псковичка, сделавшая уникальное фото с ноябрьской бабочкой подписала публикацию с философской точки зрения:

«Свобода – это не то, что вам можно дать. Свобода – это то, что у вас невозможно отнять. Свобода даёт вам крылья».

О том, какой будет декабрь уходящего года, мы рассказывали в нашем материале.