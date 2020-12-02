Ещё 199 жителей Псковской области заразились коронавирусом

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Ещё 199 жителей Псковской области заразились новой коронавирусной инфекцией. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

За все время пандемии коронавирусом заразились 12 тысяч 901 человек. Выздоровело за время пандемии от коронавируса 6 тысяч 845 человек.

За сутки в регионе выздоровело 162 человека и никто не умер.

Количество исследований на коронавирус – 166 тысяч 712, за сутки – 1 тысяча 600.

В регионе с контроля сняли два очага коронавируса из шести: Порховский пост Псковской станции скорой помощи и Никандровский монастырь в Порховском районе. Кроме того, ранее перестал быть активным очаг в Плюсском психоневрологоическом интернате.

В регионе остаются активными 4 очага: отделение травматологии Псковской областной клинической больницы, региональное отделение Центрального Банка в Пскове, Опочецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов и Болгатовский психоневрологический интернат.

При этом в Опочецком доме-интернате для престарелых и инвалидов выявили четыре новых случая заболевания коронавирусом.