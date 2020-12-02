Учительницу с 75% поражением лёгких спасли псковские медики

Фото: Instagram-аккаунт Варвары Оконечниковой

Псковские медики спасли учительницу с 75% поражением лёгких. Об этом на своей странице в соцсети Instagram сообщила заведующая отделением реанимации инфекционной больницы Варвара Оконечникова.

«Вера Ивановна — настоящий боец! Вместе с нами боролась с covid-19, выполняла все рекомендации и назначения», — рассказала медик.

Женщина поступила в больницу с 70-75% поражением легких. Как сообщила врач, на данный момент пневмония находится в стадии разрешения. Пациентку переводят для дальнейшего лечения в профильное отделение.

Врач отметила, что её самые любимые слова, это: «в реанимационных условиях пациент больше не нуждается».

За спасение матери врачей поблагодарила дочь пациентки. «Спасибо за спасение мамы! Мы все верили в неё и в вас», – написала псковичка.