Псковский госархив рассказал о 15-летнем псковиче-партизане

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Государственный архив Псковской области в своем аккаунте в соцсети Instagram рассказал о 15-летнем партизане Викторе Михееве из деревни Яшково Идрицкого района.

Работника архива обратили внимание на то, что пост они посвящают школьникам. «Нам очень хотелось, чтобы это фрагмент прочитали сегодняшние мальчишки и девчонки, сверстники того Вити Михеева, который несмотря ни на что пошел а партизанским отрядом», – отметили они.

Они поделились отрывком из воспоминаний Н.М.Вараксова, командира 10-й Калининской партизанской бригады:

«Виктор Михеев из деревни Яшково Идрицкого района – ему было тогда 15 лет – тоже пришел в ряды партизан. Тогда ему сказали: «Витя, ты еще маленький, подрасти». Но Витю такой ответ не устраивал, он шел вслед бригады 60 километров, и пришлось взять.

В бригаде он был бесстрашным бойцом подрывной группы. После партизан стал танкистом Первого Украинского фронта; был в Берлине, на Эльбе, в Праге. А теперь – инженер на родной земле совхоза «Идрицкий».