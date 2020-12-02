Планировкой территории рынка на 4-х углах в Пскове займутся в 2021 году

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Контракт на подготовку проекта планировки территории бывшего рынка на Четырех углах планируется заключить в 2021 году, сообщила заместитель главы администрации города Валентина Зубова на пресс-конференции, сообщает «Псковская правда».

По решению градостроительного совета установлено, что там будет располагаться общественно-деловая зона. Оптимальным признан вариант, в котором проект включает гостиницы и торговые комплексы.

На рыночных павильонах на Четырех углов 29 сентября появились объявления о необходимости сноса. Демонтаж торговых павильонов на рынка начался 27 октября.

Решение приняла администрация города. Причиной послужило то, что они были установлены на этой площадке незаконно.