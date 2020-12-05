Ограничения по коронавирусу в Псковской области продлили до 15 января

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Ограничительные мероприятия по коронавирусу в Псковской области продлили до 15 января, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Соответствующее решение зафиксировано в указе Губернатора Псковской области по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением COVID-19.

В указе уточнили места, в которых необходимо находиться в маске. Речь идет о рынках, ярмарках, в том числе уличных, торговых, торгово-развлекательных и спортивно-развлекательных центрах.

Детским садам и школах разрешили проведение новогодних елок, но при условии соблюдения ряда условий. Их необходимо проводить в помещениях организации или на открытом воздухе. На празднике допустимо нахождение детей только из одной группы или одного класса, без участия родителей и сторонних лиц.

Организациям и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги организации детского отдыха, не допускается проведение массовых мероприятий. Кроме того, продлена самоизоляция для граждан старше 65 лет. Работающим гражданам данной категории устанавливаются периоды для оформления больничных листов, если они не находятся в оплачиваемом отпуске или не переведены на дистанционный режим работы.