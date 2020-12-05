880 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

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За минувшие сутки в Псковской области выявили 880 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте. Всего зафиксировано 14 тысяч 178 случаев заражения COVID-19 в Псковской области.

Губернатор подчеркнул, что это не резкое увеличение числа заболевших. «Ситуация обусловлена полной обработкой накопившихся долгов в ПЦР-лабораториях региона», – объяснил он и подчеркнул, что уже назначена служебная проверка в связи с накопившимися не обработанными тестами.

«Без внимания эта ситуация, безусловно, не останется. Оргвыводы тоже будут сделаны», – пообещал губернатор добавив, что теперь лаборатории продолжат плановую работу без долгов, с соблюдением всех действующих регламентов.