Пушкинский заповедник объявляет конкурс новогодних открыток

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Государственный музей-заповедник «Михайловское» 10 декабря запускает традиционный новогодний конкурс «Герои сказок А. С. Пушкина поздравляют с Новым годом и Рождеством». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе заповедника.

На открытках конкурсантов ждут пушкинских персонажей, фольклорных мотивов, псковских и пушкинских пейзажей и достопримечательностей.

Выполнить работу можно в любой технике: от рисунка до аппликации и коллажа. Но размер должен соответствовать требованиям, указанным на официальном сайте музея.

Ещё одно из обязательных условий: открытку нужно направить в настоящем письме, по традиционной почте. Выслать работу нужно до 10 января включительно.

«Если есть опасение, что «бумажное» отправление будет доставлено в Пушкиногорье с опозданием, можно продублировать его (но не заменить) копией по электронной почте» - сообщили организаторы конкурса.