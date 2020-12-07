Псковских подростков будут лечить книгами

Фото: фонд "Живая Классика".

Каждому подростку Псковской области подберут книгу по темпераменту с учётом психологического состояния. Об этом "Комсомольской правде-Псков" сообщили в фонде «Живая классика».

Представители фонда совместно с командой специалистов разработали программу «терапевтического» подбора книг.

Подростки часто испытывают большой стресс, который часто пережить труднее из-за нехватки опыта. Главной задачей проекта является помочь ребенку подобрать книгу, содержание которрй даст ответы на имеющиеся у него вопросы.

Чтобы программа подобрала книгу, нужно пройти короткий тест. Придумать персонажа и его историю. После прохождения теста система выдаст список цитату героя и книгу, ситуация в которой близка подростку.

Выбор будет осуществляться среди огромного количества книг, признанных критиками и отмеченных наградами литературных премий и конкурсов, но исключающих школьную программу. Объединяет книги одно – их герои только дети и подростки.