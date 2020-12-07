Псков
Еще
Радио
Псков
Еще
Радио
Псков
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Псковичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Вторая половина декабря 2020 года наконец вытеснит антициклон из Псковской области. Об этом сообщил Центр «Фобос».

Синоптики отмечают, что на севере европейской части России и в центре страны циклоны принесут погоду теплее обычного. благодаря присутствию циклонов погода будет теплее обычного.

Кроме этого, в Псковской области будут править циклоны, из-за которых ожидается неустойчивый температурный режим – похолодания резко сменятся волнами тепла. Такая волна и ожидается под Новый год, когда будет значительно теплее обычного.

Зима в городе