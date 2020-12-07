Псковичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь

Фото из архива КП

Вторая половина декабря 2020 года наконец вытеснит антициклон из Псковской области. Об этом сообщил Центр «Фобос».

Синоптики отмечают, что на севере европейской части России и в центре страны циклоны принесут погоду теплее обычного. благодаря присутствию циклонов погода будет теплее обычного.

Кроме этого, в Псковской области будут править циклоны, из-за которых ожидается неустойчивый температурный режим – похолодания резко сменятся волнами тепла. Такая волна и ожидается под Новый год, когда будет значительно теплее обычного.