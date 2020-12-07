Начался второй тур голосования за претендентов на премию «Народное признание – 2020»

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Сегодня на сайте Псковского агентства информации начался второй тур голосования за претендентов на Первую общественную премию Псковской области «Народное признание-2020», сообщили "Комсомольской правде" организаторы.

В голосовании будут принимать участие соискатели, набравшие максимальное количество голосов на предыдущем этапе. Всего– по три финалиста из каждой из 11-ти номинаций. Голосовать можно будет до 9 часов вечера 20 декабря.

Абонентов «МегаФона» просят обратить внимание на то, что SMS-сообщения с кодами подтверждения могут приходить с задержкой до 30 минут.

В ближайшие дни будет обнародован состав жюри премии. Голос каждого эксперта принесёт номинанту 3% от общего числа голосов.