Эксперты советуют отдыхать на Новый год в Псковской области

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Эксперты всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» назвали Псковскую область среди лучших мест в стране для встречи Нового года и отдыха.

Заместитель исполнительного директора Русского географического общества Сергей Корлыханов отметил Псковскую область как регион с великолепной архитектурой. Кроме того, он рассказал том, что в Пскове много православных храмов и высказал мнение о том, что нельзя не посетить действующий свыше 500 лет Псковско-Печерский мужской монастырь. Еще эксперт посоветовал посетить Северную Осетию-Аланию и Башкирию.

Другие представители посоветовали к посещению регионы в которых можно увидеть полярное сияние: Мурманск, Ямал и Архангельскую область. Тем кто не любит холод посоветовали обратить внимание на Тулу, Казань, Уфу, Санкт-Петербург, Калининград и еще ряд городов.