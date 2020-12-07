Фото: «Шанс»

Известная актриса театра и кино Юлия Пересильд посетила псковский приют для животных «Шанс», сообщили в официальной группе приюта в соцсети «ВКонтакте».

Юлия Пересильд посетила приют вчера. Актриса сделала пожертвование в виде высококачественного корма Royal Canin на сумму 100 тысяч рублей.

Фото: «Шанс»

На данный момент на попечении приюта находится 198 собак. Работники приюта отметили, что корм особенно необходимым для маленьких щенков.

«Качественное питание для них сейчас - залог крепкого здоровья в дальнейшем. В настоящее время в приюте 12 щенков в возрасте до двух месяцев. Все они ждут своих будущих хозяев», – отметили работники «Шанса».

Фото: «Шанс»

Директор и сотрудники приюта провели экскурсию для актрисы по территории, показали ей как работает приют. Юлия Пересильд отметила, что все животные хорошо выглядят: чистые, накормленные - обо всех хорошо заботятся.