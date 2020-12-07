34-летнего петербуржца ищут в Псковской области

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В Псковской области ведут поиск 34-летнего пропавшего петербуржца. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили представители отряда «Лиза Алерт» в Санкт-Петербурге.
След мужчины простыл 30 ноября этого года. Последний раз его видели одетым в темно-синюю куртку, голубые джинсы, темно-синий свитер, кроссовки и черную шапку. С собой была спортивная сумка.
Приметы: рост 183 сантиметра, нормального телосложения, волосы темно-русые.
Пропавший Александр Ильин может находиться на территории Псковской области. Если вы что-либо знаете о местонахождении пропавшего, просьба обращаться по телефону 8(800)700-54-52 или 112.