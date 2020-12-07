В Псковской области капитально отремонтируют 4 школы

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Четыре школы Псковской области ждет капитальный ремонт, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём традиционном видеообращении в соцсети Instagram.

Речь идёт о школах в Пыталовском, Себежском, Гдовском районе и в Печорах.

Помощь в проведении капитального ремонта пообещал оказать министр просвещения РФ Сергей Кравцов после рабочего визита в регион. Реконструкцию инфраструктуры приграничных районов поддержал президент РФ.

Михаил Ведерников рассказал, что на следующей неделе пройдёт отдельное совещание в Москве для проработки деталей реализации проектов капремонтов указанных школ.