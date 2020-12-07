Псковичам рассказали, почему не каждый теперь сможет пройти КТ

Фото из архива КП

Обследование КТ оказалось крайне востребованным в Псковской области несмотря на то, что оно является очень опасным для организма. Глава региона в видеообращении в своем Instagram-аккаунте призвал псковичей оценивать риски.

«Друзья, я хочу напомнить, что КТ – это облучение», - заявил он в очередном обращении. И сообщил, что проходить это обследование нужно в случае реальной необходимости и наличия направления от врача.

На этой неделе открылся амбулаторный центр при Псковской инфекционной больнице. Его создали для обеспечения пациентов с внебольничными пневмониями и коронавирусом доступности КТ-диагностики.

«Проект оказался настолько востребованным, что вызвал настоящий ажиотаж. У центра сформировалась огромная очередь, причём 30% всех посетителей были абсолютно здоровы», - отметил Михаил Ведерников.

В связи с этим, с 4 декабря было решено перевести центр на диагностику в порядке электронной очереди и только по направлению лечащего врача.