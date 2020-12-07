Псковичей приглашают на фотосессию с подопечными «Зоозащиты»

Фото: КП

В субботу, 12 декабря, приют для животных «Зоозащита» приглашает псковичей на фотосессию со своими подопечными, сообщили в организации.

Мероприятие пройдет с 13:00 до 15:00 на территории приюта на улице Новгородская, 7. Фотосессия пройдет в рамках фестиваля НКО и гражданских инициатив «Сила вместе», организованном благотворительным фондом развития местного сообщества «Добрый город».

Встреча будет проведена с соблюдением всех необходимых противоэпидемических мер. С собой необходимо иметь средства индивидуальной защиты.