Все спектакли и концерты отменили в Пскове из-за коронавируса

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Из-за коронавируса все спектакли и концерты отменили в Пскове до 15 января, сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина.

Соответствующее решение принято в связи с внесенными изменениями в указ губернатора о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции на территории региона.

Сотрудники театра рассказали, что деньги за приобретенные билеты можно получить в кассе ТКД. Возврат производится в неограниченные сроки. Псковичей просят стараться не создавать очереди в прикассовых зонах в целях безопасности.

Чтобы вернуть деньги за билеты, приобретенные онлайн, необходимо позвонить в Орбилет по бесплатному телефону техподдержки 8-800-600-47-44. Возврат средств произойдет автоматически на карту.