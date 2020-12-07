Псковские врачи вылечили пациентку с 95% поражением легких

Фото: Варвара Оконечникова

Псковские врачи областной инфекционной больницы вылечили женщину, у которой из-за коронавируса было очень серьезное поражение легких.

Заведующая отделением реанимации Варвара Оконечникова рассказала об этом случае на своей странице в соцсети Instagram и назвала его уникальным.

Пациентку зовут Надежда Анатольевна, ей 61 год. Женщина половину жизни отработала на заводе с гальваникой и с вредными химическими соединениями. Кроме того, ситуацию осложнила ее бронхиальная астма.

Надежда поступила в больницу 20 ноября с 25% поражением легких. Через 5 дней состояние пациентки резко ухудшилось, женщину перевели в отделение реанимации. КТ органов грудной клетки показало поражение легких справа на 95% и слева на 90%.

Фото: Варвара Оконечникова

Спустя почти две недели, состояние женщины нормализовалось. Поражение легких упало до 40%. На данный момент в реанимационных условиях она больше не нуждается и находится на этапе перевода в профильное отделение.

Заведующая отделением выразила благодарность команде медиков, обеспечивавшей уход за пациенткой. «Спасибо моей команде врачей реаниматологов, Аль-Араби С.С. и Барбе Н.А., а так же врачу ординатору Скородумовой В.С. за спасение жизни пациентки», – заключила Варвара Оконечникова.