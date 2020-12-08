335 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки

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Ещё 335 жителей Псковской области заразились новой коронавирусной инфекцией. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

За все время пандемии коронавирусом заразились 15 тысяч 47 человек. Выздоровело за время пандемии от коронавируса 7 тысяч 451 человек, из них 184 за минувшие сутки.

Количество исследований на коронавирус – 175 тысяч 789, за сутки – 1 тысяча 734.

«Много обращений по работе системы здравоохранения - проблемные вопросы известны», - отметил губернатор.