Новые запреты для псковичей из многоэтажек вступят в силу в 2021 году

С 2021 года псковичей, живущих в многоквартирных домов ждёт ряд нововведений, сообщил эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Как сообщают «Известия», это связано с вступившим в силу постановлением правительства «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ». С января жителям многоэтажек запретят хранить личные вещи не только на чердаках и технических этажах. В список добавили подполья и цокольные этажи.

Газовые приборы нельзя будет использовать без прохождения технического обслуживания и при их неисправности. В теории это не исключает запрет и на использование газовых плит до диагностики.

Свечи и непотушенные сигареты нельзя будет оставлять без присмотра на балконах и лоджиях. Так же необходимо обеспечить доступ к аварийным выходам – они должны открываться без ключа. а решетки на окнах в подвалах должны будут открываться.