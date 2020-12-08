Пскович заплатит штраф за забытый на два года на штрафстоянке Mercedes

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Пскович два года назад забыл свой Mercedes на штрафстоянке. Теперь с него требуют почти полмиллиона штрафа, сообщает «Российская газета».

Летом 2018 года иномарку остановили сотрудники ГИБДД. Обнаружилось, что у водителя нет прав, поэтому автомобиль отправили на штрафстоянку.

Спустя год за авто так никто и не приехал. Осенью прошлого года администрация штрафстоянки подала в суд на владельца иномарки, потребовав заплатить 72 тысячи рублей за содержание автомобиля. Исковое заявление отправили по домашнему адресу владельца, но тот в суд не явился. В итоге штрафы и пени, повысили долг до 427 тысяч рублей.

Когда появился владелец, он заявил, что о «судьбе» своего автомобиля ничего не слышал, так как работал в Санкт-Петербурге. Молодой человек оспорить решение Псковского городского суда, и дело направили на новое рассмотрение. Пскович рассчитывает, что сумма штрафа будет снижена.