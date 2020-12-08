Псковская область закупает медтехнику для борьбы с коронавирусом

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Псковская область продолжает закупать медицинскую технику для борьбы с COVID-19, сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на губернатора Михаила Ведерникова.

До конца месяца в Псков поступит два новых амплификатора, которые позволят увеличить темпы тестирования на 100–200 исследований в сутки. «Это дефицитное оборудование для ПЦР-лабораторий, которое сейчас достаточно сложно найти», — объяснил Михаил Ведерников.

В отделение COVID-центра на улице Красноармейской в Пскове установили 150 кроватей. Для инфекционной больницы закупают приборы для измерения кислорода в крови и реанимационное оборудование. Ожидается поставка восьми санитарных автомобилей.