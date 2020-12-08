Чем запомнился ноябрь 2020: топ-10 событий Псковской области по мнению экспертов

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Ноябрь 2020 года остался в памяти, как очень плодотворный месяц, который ещё до его начала был спрогнозирован. Подготовка бюджета на 2021 год, консультации и послание губернатора стали неизменными событиями ноября за много лет. Но то, к чему было приковано большое внимание общественности - это повышенное внимание президента Владимира Путина к региону и события, которые произошли на фоне этого.

По итогам каждого месяца редакция Псковского агентства информации формирует список наиболее заметных общественно значимых событий, произошедших в Псковской области. По приглашению редакции в составлении рейтинга участвуют эксперты – представители общественных организаций и парламентских политических партий, депутатского корпуса муниципалитетов и области, муниципальных органов власти, журналисты, представители научных и образовательных кругов региона.