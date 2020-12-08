Победители конкурса рисунков противопожарного лесного центра получили дорогостоящие призы

Фото: «Противопожарный лесной центр»

В воскресенье в детской экологической библиотеке «Радуга» подвели итоги городского конкурса рисунков «Огонь лесу- враг!», который проводился «Противопожарным лесным центром».

На конкурс поступило 164 работы из Псковской, Вологодской, Рязанской, Архангельской областей и Екатеринбурга. В нем приняла участие творческая молодежь от 7 до 25 лет.

Все конкурсные работы разместили в библиотеке «Радуга». Из лучших рисунков будет организована выставка на территории псковского «Противопожарного лесного центра».

Экспертное жюри выбрало трех победителей:

Ноутбук за 1-е место получила ученица псковского лицея экономики и основ предпринимательства Шляхова Варвара.

2 место и планшет получила Иванова Мария, ученица средней общеобразовательной школы №5.

3 место и смартфон получила ученица средней общеобразовательной школы №2 Васильева Анастасия.

Фото: «Противопожарный лесной центр»

Кроме того, рисунок псковички Александры Якубовской послужит основой для создания карманного календаря на 2021 год, а работа школьницы Федотовой Евгении из Вологодской области будет красоваться на трехблочном календаре. Еще четыре работы станут основой для баннеров, которые будут размещены вдоль федеральных трасс. Их установят уже в следующем году. Все участники конкурса получил диплом и поощрительные призы.

Руководитель государственного автономного учреждения «Противопожарный лесной центр» Олег Черней рассказал, что руководство комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области приняло решение сделать конкурс ежегодным. «Надеемся, что в следующем году география конкурса расширится и участников станет еще больше», - отметил Олег Черней.