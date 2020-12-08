Все школы Псковской области получат высокоскоростной интернет до конца 2021 года

Фото из архива КП

Все российские школы оснастят доступом к высокоскоростному интернету уже в следующем году. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на Всероссийском педсовете, сообщается в Telegram-канале «Большая перемена РФ».

С этого момента скорость передачи данных в сельских школах Псковской области достигнет показателей 50 Мбит и выше, а в городе до 100 Мбит в секунду.

Также будут выделены средства для поддержки сельских малокомплексных школ. Даже в глубинку поступит оборудование для изучения физики, химии и биологии. А для использования высокоскоростного интернета придут компьютеры.