Студентка предложила для Пскова брендинг с одуванчиками

Автор концепта: Ульяна Бобылева

Студентка магистратуры ПсковГУ предложила новый брендинг для Пскова, сообщили в управлении информационной политики и связей с общественностью вуза.

Ульяна Бобылева, автор концепта, сравнила псковичей с одуванчиками и использовала в своей работе традиционный псковский архитектурный узор – бегунец. Свой выбор она объяснила тем, что красота Пскова в его простоте. «Бегунец – очень скромный элемент наших строгих храмов, но наш город прекрасен и самодостаточен и без ярких вычурных украшений», - рассказала девушка.

Метафору об одуванчиках девушка подсмотрела у псковского писателя Юрия Куранова. «Эти цветки, по-моему, как-никак вполне полно олицетворяют псковичей по характеру: хотя и горькие на вкус, но настоящие воины-хранители», – отметила студентка.

Свой проект она представила на Фестивале визуализаций 2020 в рамках Всероссийского общественно-научного форума «Дихотомия войны и мира: приграничные регионы России в переломные исторические эпохи».