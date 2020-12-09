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Еще 271 человек заразился коронавирусом в Псковской области за сутки, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте

Всего с начала пандемии в Псковской области выявлено 15 тысяч 318 заражений коронавирусом. 38 человек выздоровели от коронавируса за последние сутки. Всего – 7 тысяч 489.

За минувшие сутки прибавились 2 смерти от COVID-19. Количество умерших достигло 79 человек Всего специалисты провели 177 тысяч 512 исследований на предмет наличия COVID-19. Из них за сутки – 1 тысяча 723.