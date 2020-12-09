Работники «Мальской долины» показали, как происходит оснежение лыжных трасс

Фото здесь и далее: сообщество «Мальская долина» в соцсети «ВКонтакте»

Работники парка активного отдыха «Мальская долина» рассказали о том, как проходит оснежение долины.

Работы велись два дня. Генерация снега осуществлялась с помощью специальных устройств. «Продолжаем любоваться процессом генерации снега. Площадь склона, покрытая снегом, увеличивается с каждым часом», – рассказали представители парка и приложили красочные фотографии.

Начало работ по оснежению склона

Работники обещают, что в этом году учебный склон будет выше на 1.5 метра и шире на 5-8 метров. «Поставим трамплин и что-нибудь еще», – пообещали представители Мальской долины.

Псковичи в комментариях вовсю спрашивают, когда можно приезжать кататься. Работники сказали, что прикладывают все усилия и отметили, что на лыжегоночные трассы можно будет приезжать только когда слой природного снега будет около 15 сантиметров.