Драмтеатр подготовил для псковичей несколько мастер классов

Фото: ТКД
Театрально-концертная дирекция подготовила серию образовательных мастер-классов от известных деятелей культуры Псковской области.
Во время того, пока нет возможности представить театры публике, известные деятели культуры подготовили мастер-классы. Мастерство сценической речи дал ведущий актер Псковского академического театра драмы им. А.С.Пушкина, заслуженный артист России Сергей Попков.
«Он помогает подготовить себя к публичному выступлению и научиться правильно дышать, чтобы сделать свою речь выразительной» - рассказали в ТКД.
Опытный педагог и мастер художественного слова Сергей Попков ответил на вопросы, которые всегда интересовали зрителей.
Посмотреть мастер-классы можно на YouTube-канале Театрально-концертной дирекции.