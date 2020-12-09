Драмтеатр подготовил для псковичей несколько мастер классов

Фото: ТКД

Театрально-концертная дирекция подготовила серию образовательных мастер-классов от известных деятелей культуры Псковской области.

Во время того, пока нет возможности представить театры публике, известные деятели культуры подготовили мастер-классы. Мастерство сценической речи дал ведущий актер Псковского академического театра драмы им. А.С.Пушкина, заслуженный артист России Сергей Попков.

«Он помогает подготовить себя к публичному выступлению и научиться правильно дышать, чтобы сделать свою речь выразительной» - рассказали в ТКД.

Опытный педагог и мастер художественного слова Сергей Попков ответил на вопросы, которые всегда интересовали зрителей.

Посмотреть мастер-классы можно на YouTube-канале Театрально-концертной дирекции.