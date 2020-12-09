Псковский архитектор показал, как могла бы выглядеть отреставрированная «Таблетка»

Фото: Владимир Шуляковский

Псковский архитектор Владимир Шуляковский показал в соцсети Facebook, как мог бы выглядеть известный парковый павильон, имеющий народное название «Таблетка».

Архитектор отметил, что здание представляет собой интересный образец инженерного искусства и имеет яркий запоминающийся образ. «Пример парковой архитектуры позднего советского периода. Подобного по смелости и оригинальности инженерной мысли сооружения в городе Пскове нет», – отметил он.

Фото: Владимир Шуляковский

Он рассказал, что здание находится в удовлетворительном техническом состоянии и пригодно для дальнейшей эксплуатации. «Принято решение о сносе «Таблетки» и строительству на её месте здания, варианты внешнего вида которого прилагаются на фото», – заключил архитектор.

Фото: Владимир Шуляковский

Псковичи сразу начали обсуждать дизайн здания в комментариях:

«Клевые картинки с навесом. Надо изменить лестницу и фасады. Будет супер вообще. Здание не является аварийным и конструкции навеса ничуть не утратили свою несущую способность», – отметил один из комментаторов.

Второй дополнил, что хорошо было бы вписать лестницу. «Обновить фасад будет очень хорошо. Прочий проектный ужас и рядом не стоял».

«Оно самое! Над фасадом поработать немного и будет совсем круто. Главное в этой летающей тарелке это попытка вернуть романтику в сознание людей, – отметил третий. На свежий воздух, господа-товарищи! На свежий воздух».