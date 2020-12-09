В центре Пскова устанавливают новогоднюю ель

Фото с онлайн-камер предоставлено компанией Pskovline.
На Октябрьской площади в Пскове начали устанавливать центральную новогоднюю елку. На данный момент рабочие уже закончили монтаж бетонного основания.
Заместитель главы администрации Валентина Зубова рассказала, что елку в этом году ждет обновление, украсят ее в сказочной тематике.
«Будет изменено ограждение, которое вызывало много нареканий у горожан. Также на елке будут совсем другие украшения, и она будет подсвечиваться. Будут такие элементы, как шары, звездочки, атрибутика детских сказок»,– рассказала она.