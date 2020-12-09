Юлия Пересильд отправится на новогоднее путешествие в Псков

Фото со страницы Юлии Пересильд в Instagram

Псковичка и известная актриса театра и кино Юлия Пересильд поделилась с подписчиками, что путешествовать любит одна, а на Новый год уже запланировала поездку. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

«Я обожаю путешествовать одна. Это случается чрезвычайно редко, потому что обычно я еду целым «табором» с детьми, друзьями, спектаклями, съемками, но если хочется перезагрузки, то лучший способ - побродить одной», - поделилась Пересильд.

Она заметила, что в этом году люди засели в своих домах и почти не выбираются в путешествие. А если куда-то соберутся, что это становится «целой историей». Однако, актриса своим примером решила вдохновить подписчиков и запланировала новогоднее путешествие в Псков.

«Подарите себе перед Новым годом хотя бы один день в путешествии, и не обязательно, чтобы это было куда-то далеко», - заключила актриса.