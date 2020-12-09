Псковская турфирма вышла в финал Всероссийского конкурса

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Псковское бюро путешествий «Континент» вышло в финал Всероссийского конкурса детских туристических проектов, сообщает газета «Псковская правда».

Директор турбюро Светлана Баранова рассказала, что в финал вышли два проекта фирмы. «"Территория Победы" - это программа патриотической направленности, а тур "Нас не догонят" - это занимательное путешествие по школьным предметам», – отметила Светлана Баранова.

В конкурсе приняли участие порядка 500 фирм из 70 регионов РФ. Заявки подавались по четырем номинациям: «Культурно-познавательный туристический маршрут», «Экологический туризм», «Промышленный туризм» и «Идеи». По количеству поданных заявок Псковская область заняла 4-е место, подав 21 проект. В тройку лидеров вошла Москва, Волгоградская и Ленинградская области.

Призеры конкурса будут награждены дипломами и получат информационную и организационную поддержку. Лучшие проекты будут размещены на платформе Агентства стратегических инициатив и рекомендованы к внедрению в России.

Организатором конкурса выступило Федеральное агентство по туризму при поддержке Агентства стратегических инициатив и проектного офиса по детскому туризму Российского союза туриндустрии.