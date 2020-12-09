Двух коров-мигрантов без документов вернули из Пскова в Белоруссию

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Двух коров без документов вернули в Белоруссию, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Коров везли в город Велиж Смоленской области. На досмотре выяснилось, что коров перевозят в транспорте, не предназначенном для перевозки животных. Еще у них не было документов от ветеринара, подтверждающих происхождение животных, проведение исследований, вакцинаций и необходимых обработок.

Более того, у животных даже отсутствовали средства идентификации. У них не было ни бирок, ни выщипов. Проверяющие оформили акт о возврате крупного рогатого скота на родину, в Республику Беларусь. Возбуждено дело об административных правонарушениях.