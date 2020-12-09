Северное сияние могут увидеть псковичи в ночь на 10 декабря

Фото: Сергей Попов

Северное сияние могут увидеть жители Псковской области в ночь на 10 декабря из-за магнитной бури, возникшей из-за взрыва в центре солнечного диска.

Главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал в соцсети Facebook, что 7 декабря на обращенной к Земле стороне Солнца произошел мощный взрыв.

«Помимо негативных последствий в виде резкого роста радиационной нагрузки на космические средства, а также роста колебаний магнитного поля у поверхности Земли, можно отметить и позитивные последствия для охотников за полярными сияниями», – отметил он.

Он отметил, что северное сияние можно будет наблюдать на обширных географических пространствах, вплоть до Ленинградской, Вологодской и Кировской областей.