На 56,2% больше нормы жителей болеет ОРВИ и гриппом в Псковской области

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В Псковской области заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась, однако общий показатель говорит о значительном повышении относительно порогового уровня в целом. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом выше порогового уровня по населению в целом на 56,2%. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость уменьшилась на 0,8% и составила 107,09 на 10 тыс. населения. Всего зарегистрировано 6705 случаев заболевания ОРВИ и гриппом в регионе.

На данный момент в Псковской области закрыты на карантин из-за сезонных заболеваний 70 классов в 23 школах.

Сделать прививку против гриппа можно бесплатно в поликлинике по месту жительства. А лечебно-профилактические учреждения области бесплатно принимают псковичей на иммунизацию против гриппа.