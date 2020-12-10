ГИБДД напоминает псковским водителям сменить летнюю резину на зимнюю

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Зимой запрещается ездить на автомобиле не укомплектованном зимними шинами, сообщили в госавтоинспекции Псковской области.

Эксплуатация легковых и грузовых транспортных средств с декабря по , февраль запрещается без зимних шин. При этом высота протектора шин должна быть как минимум 4 миллиметра. Шины нужно устанавить на всех колёсах указанных транспортных средств.

В случае выбора шипованных шин их необходимо установить на все колёса автомобиля. Установка на одну ось шин разной размерности, конструкции и с различными рисунками протектора запрещена.