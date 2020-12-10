МЧС предупреждает псковичей о ледяном дожде 11 декабря

Фото из архива КП

Завтра, 11 декабря, в Псковской области ожидается неблагоприятное погодное явление в виде ледяного дождя. Об этом предупредупредили в региональном отделении ГУ МЧС.

«Утром и днем 11 декабря местами по Псковской области прогнозируется гололёд и ледяной дождь» - сообщают специалисты.

МЧС России по Псковской области обратились к жителям и гостям региона с предупреждением и просьбой внимательно и осторожно вести себя во время сложных погодных условий.

Кроме этого, ГИБДД напомнило псковским водителям сменить летнюю резину на зимнюю.