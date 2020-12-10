Псковский парикмахер делает стрижки за конфеты для детей

Фото: Светлана Рюмина

Псковский парикмахер Светлана Рюмина в рамках флешмоба «Дело в конфетах» бесплатно делает стрижку всем желающим, если они примут участие в благотворительной акции.

Светлана Рюмина рассказала, что с 5 по 31 декабря ПООО МС «Дети - наше будущее» проводит благотворительную акцию «Время дарить сказку!», в рамках которой осуществляется сбор сладких подарков и денежных средств на приобретение сладостей для детей, проживающих в детских домах, школах-интернатах, детей из малоимущих семей и детей с инвалидностью.

Чтобы получить стрижку за конфеты нужно записаться к мастеру на стрижку с 5 по 29 декабря и принести с собой любое количество конфет от одного до 10 килограммов.

Кроме того парикмахер просит сфотографироваться с ней в новом образе, потому что «страна должна знать своих героев в лицо».